Uus pank trügib Eestisse

Suured muutused Revolutis

Revolutis endas on käimas revolutsioonilised ajad. Šveitsi portaal fnlondon.com kirjutab, et viimastel nädalatel on firmale selja keeranud arvestatav hulk tippjuhte. Alates märtsist on Revolutist lahkunud kaheksa juhti, põhjusena on insaiderid toonud suure ettevõttesisese surve: samal ajal kui firma lubas tänavu aasta jooksul lõpuks kasumisse jõuda, on koroonaviirusest tingitud probleemid teinud ettevõtte töötajatele elu kibedaks. Juhtkonna nõudmiste täitmine olevat nii raske, et Revolut ise on sunnitud suurt kaadrivoolavust tunnistama, vahendab portaal. Wired kirjutas juba möödunud aastal, et firma töökultuur on karm: töösoovijatel kästakse tasuta töötada.