Eelmise aasta riigihangete kogumaksumus on ligi kolm miljardit eurot

Riigihangete arv vähenes aastaga 14 protsenti. Seda langustrendi on mõjutanud viimastel aastatel hangete kõrgemad piirmäärad, mis jõustusid 2017. aastal ning raamlepingu sõlmimiseks läbiviidavate hangete osakaalu kasv.

Viimaste aastatega on hangete kogumaksumus tõusnud, seda vaatamata hangete arvu vähenemisele. Nii suunatakse majandusse riigihangete registris avaldatud hangete kaudu järjest rohkem maksumaksja raha.

Kokku on eelmisel aastal alustatud hangete tulemusena on sõlmitud 11 525 hanke- ja raamlepingut. Kuna pooleli on veel 200 hankemenetlust, siis sõlmitud lepingute arv suureneb.