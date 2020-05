Osa rahvusvahelisi lennufirmasid muudab näomaski kandmise kohustuslikuks, et piirata viiruste levikut.

Mitu rahvusvahelist lennufirmat on teatanud, et nõuab nii reisijatelt kui ka meeskonnaliikmetelt alates sellest nädalast näomaski kandmist, vahendas BBC. Lennufirmade kinnitusel on tegemist ajutise meetmega.