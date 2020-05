Soome avas merepiiri väikelaevade hoolduse- ja müügiettevõtetele

Soome merevalveamet kinnitas, et alates maist on lubatud merepiiri ületamine kaubaliikluseks ka teiste veesõidukitega peale suurte liinilaevade. Eesti piir on väikelaevadele kinni, kuna Eesti ei pea väikelaevade naaberriiki toimetamist hädavajalikuks kaubaveoks.