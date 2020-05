Hiigelkahjumi saanud Warren Buffet loobus osalustest USA lennufirmades

Buffet ütles videokõnes, et tuleb välja, et ta eksis. «Lennundusäri - ja ma võibolla eksin ja ma loodan, et ma eksin - ma arvan, et see on väga suurel määral muutunud. Ma ei tea, kas reisijad kahe või kolme aasta pärast lendavad nii palju reisijakilomeetreid, kui eelmisel aastal. Kui äri taastub 70 või 80 protsendi ulatuses, lennukid ei kao. Teil on liiga palju lennukeid,» selgitas Buffet lennundusfirmade aktsiate müüki.