Soome uus veeliiklusseadus nõuab ka hobimeresõidul paadipealiku määramist

Juunis jõustuv uus Soome veeliiklusseadus toob juurde mõned muudatused detailides, kuid ei muuda seni kehtinud põhimõtteid. Soomes võib jätkuvalt igaüks paati juhtida, juhiluba ega kursuste läbimist ei nõuta.

Suurimad muudatused on paadivanema ehk paadipealiku nimetamise kohustus ning väiksemate korrarikkumiste puhul trahvide asendamine niinimetatud liiklusveamaksu ehk 40 kuni 120 euro suuruse sunnirahaga. Tõsisemate seaduserikkumiste eest määrab karistuse politsei või kohus.

Paadipealikuks on tavaliselt peetud paadijuhti või kaptenit, kuid uue seaduse järgi võib see kokkuleppel olla ka keegi teine. Paadipealik on vajaliku pädevuse ja kogemustega isik, kes vastutab veesõiduki nõuetekohase liiklemise ja reisijate ohutuse eest ka siis, kui ta ise reaalselt paadi roolis ei ole. Seadus näeb ette võimaluse, et paadipealik veesõidule kaasa ei lähegi, näiteks tulevikus ka isesõitvate või kaugjuhitavate paatide korral.

Paadipealiku kohustuseks on tagada kogu meresõidu ohutu kulgemine, sealhulgas ka piisavate oskuste ja kogemustega paadijuhi valik ja veeliiklusreeglite täitmine. Pealik peab tagama, et paadis oleks reisijate arvule vastav kogus sobivaid päästeveste ning et need oleksid kergelt kättesaadavad. Soomes ei ole paadis päästevesti kandmine kohustuslik, kuid kui paadipealik leiab, et ilmaoludest tingituna või muudel põhjustel tuleb vesti kanda, peavad peavad reisijad tema korraldusel vestid selga panema. Tema ülesandeks on ka veesõit läbi mõelda ja planeerida nii, et kogu tegevus oleks ohutu nii reisijatele, teistele veeliiklejatele kui keskkonnale.

Uus veeliiklusseadus vabastab Soome rendipaadid tehnoülevaatuse ja CE-sertifikaadi kohustusest, mis peaks seaduse välja töötanud transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuniku Irja Vesanen-Nikitini hinnangul soodustama jagamismajanduse põhimõtete rakendamist ka paadiliikluses, teatas STT.

Soomes on kokku üle miljoni veesõiduki, neist 220 000 kantud veesõidukite registrisse. Soomes ei ole alla 5,5 meetriste veesõidukite ning väikse, alla 15 kilovatise võimsusega mootorpaatide registreerimine kohustuslik. Ka paadijuhiluba ei ole Soome võimudel plaanis kehtestada, küll aga võib paadijuht vabatahtlikult läbida purjetamise või kiirpaadijuhi kursusi ning saada pärast vastava eksami sooritamist rahvusvahelise väikelaevajuhi või jahtkapteni tunnistuse. Ka tehnoülevaatus on Soomes vabatahtlik, kohustuslik on see ainult kommertskasutuses olevatele reisi- ja tööpaatidele. Hobipaatide omanikke ja juhte motiveerib aga paadijuhikursustel käima ning oma alusega tehnoülevaatusi läbima paadikindlustus. Ilma juhiloa ja ülevaatuseta on kindlustusmakse oluliselt kõrgem ning paljud jahisadamad ei luba kindlustuseta paatiel