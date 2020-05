Hiinlased on kodumaal agaralt reisima asunud

Reisijad Hiina Wuhani Tianhe rahvusvahelises lennujaamas. 11 nädalat lukus olnud koroonaviiruse epitsenter Wuhan avati 8. aprillil ja kümned tuhanded inimesed on sealt lahkumas

Hiinas on siseturism taas hoo sisse saanud ja hiinlased on usinasti reisinud teistesse linnadesse volbrinädalal, mis on riigis tavapäraselt aasta üks vilkamaid turismihooaegu.