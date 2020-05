Õpilasfirmade konkursi võitja on Eha Tallinna 21. koolist

«Eha edu taga peitus imeilus disain, super tiimitöö, kvaliteetne turundus, läbimõeldud tootearendus ning loodussäästlikkus ja jätkusuutlikkus, kuna lampe toodetakse puidujääkidest,» märkis Žürii enda kommentaaris. «Ehal on väga tugev lugu ja hea narratiiv, mida arendada. Eha puhul on tootmist võimalik skaleerida ja suureks. On imetlusväärne, et keegi on juba täna nõus neisse raha panema ning ka žürii oleks valmis neid rahastama. Žürii soovib tulevikus toodet näha müügil kõige paremates disainipoodides.»