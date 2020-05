Naissaarega ühendust pidav reisilaev Monica kolis tagasi Piritale

«Ajalooliselt ongi Monica kodusadam olnud Pirita, oma esimesed reisid tegi laev siit 2001. aastal. Viis suve pole Monica Pirita kai ääres seisnud, kuid nüüd on ta tagasi,» ütles Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinat, kelle kinnitusel jõudis reisilaev Monica tagasi oma kodusadamasse reedel.

«Lahekruiisid on hea võimalus tähistada merel juubelit või pidada firmapidu,» sõnas linnaosavanem ja lisas, et suviti on laev teinud tellimussõite näiteks ka Prangli saarele.