Laienenud Orjaku sadam pakub sadamakaptenile tööd koos elukohaga

Laevade randumiskoht on Orjaku külas olnud läbi aegade ning ühe teooria kohaselt on Orjaku saanud oma nime kunagi sadamas tegutsenud orjaturu järgi. Praeguseni säilinud kaitsemuulid ehitati sadamasse enne I maailmasõda, kui Venemaa otsustas rajada Orjakule Läänemere miinilaevastiku baasi. Nõukogude ajal asus Orjakul kalurikolhoosi Hiiu Kalur kalatööstus, mille juurde rajati ka jahtklubi. Tänaseks on kalatööstuse hooned ja läänepoolne sadamabassein eraomandis ning kala seal enam ei käidelda. Hiiumaa kalurid kasutavad oma kalapaatide hoidmiseks ja kala maale toomiseks sadama keskmist basseini ning hobimeresõitjate käsutuses on sadama idapoolne osa, kus asuvad ka sadamakontor, kauplus, kohvik ja kontserdisaal.