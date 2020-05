Läti kaalub toitlustus- ja majutusettevõtete käibemaksu langetamist

Ministeeriumi teatel plaanitakse muuhulgas luua abimeetmeid kohaliku turismi arendamiseks, et toetada eelseisval turismihooajal kohalikke turismifirmasid ja tõsta kohalikku nõudlust. Kaalutakse ka toetust äriturismi arendamisele ja firmadele, mis on aidanud korraldada repatrieerimislende.

Koroonaviiruse kriis on nüüdseks põhjustanud kõigis turismisektorites pea sajaprotsendise käibelanguse, tuues kahju nii reisiagentuuridele kui toitlustus- ja majutusfirmadele. Sellel on olnud otsene mõju üle 3000 väikese ja keskmise suurusega ettevõttele ja 25 000 töötajale, märkis ministeerium.

Majandusministeeriumi hinnangul ulatub turismitööstuse kannatatud kahju 110 miljoni euroni: reisiagentuurid ja -korraldajad on kaotanud 33 miljonit eurot, majutussektor 21 miljonit eurot ja toitlustussektor 56 miljonit eurot.

«On selge, et selle sektori kriisist välja toomiseks on vaja täiendavaid abimeetmeid, mis pakuvad otsesemat abi firmadele sektoritest, mille tegevus on COVID-19 ohjeldamiseks võetud meetmete tõttu peatunud,» ütles majandusminister Jānis Vitenbergs.