Kariņš: Läti jõuab tasakaalus eelarveni kulukärbeteta

Peaminister märkis, et viirusekriisi mõju Läti riigieelarvele on ilmselge. Tavaliselt kui eelarveplaani täitmisega probleeme on, kaalutakse eelarvekärpeid. Läti valitsus plaanib selle asemel aga tõsta puudujääki, ütles Kariņš.

Ta rõhutas, et riigieelarve on kriisiajal üks majanduse egutajaid ja selle kärpimine teeks majandusele täiendavat kahju, viies muuhulgas tõusule ka töötuse.

«Seim ja valitsus on juba teinud otsuse stimuleerida majandust summas 1,7 miljardit eurot, aga see summa ei ole veel kulutatud ja on endiselt võimalik luua abiprogramme. Me ei plaani tulevai aastail tasakaalus eelarve saavutamiseks eelarve konsolideerimist. Me saame tasakaalus eelarve järkjärgult, kolme aasta jooksul, aga seda tänu majanduskasvule, mitte eelarve koomale tõmbamise,» lisas rahandusminister Reirs.