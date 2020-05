Amazon hoiatas, et koroonapandeemia lisakulud võivad neelata internetikaubamaja lisatulu

Amazon teatas, et ootab järgmises kvartalis rekordilist käivet 75 kuni 80 miljardit dollarit, vahendas Financial Times. Analüütikute ootuseks on 78,9 miljardit dollarit.

Internetikaubamaja tegevjuht Jeff Bezos ütles, et tavaoludes oleks sellise käibe puhul oodata umbes nelja miljardi dollarilist või suurematki ärikasumit. «Kuid need pole tavaolud,» nentis ta. «Selle asemel eeldame, et kulutame kõik need neli miljardit dollarit ja võib-olla veidi pealegi Covidiga seotud väljaminekutele toodete klientideni toimetamiseks ning töötajate ohutuse tagamiseks.»