Eriolukord tõi kinnisvaratehingute arvu enneolematu languse, hinnad püsivad

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul oli aprilli tulemus ootuspärane. «Osad ütlesid lihtsalt tehingutest ära, teised ei julgenud või saanud karantiini tõttu notarisse tulla. Ebaselgust on palju, oodatakse, mis saama hakkab,» rääkis Vahter.

Tema sõnul oli kuu alguses kogu linn tühi, aprilli lõpupoole hakkas tehinguid jälle veidi rohkem tulema. «Täna teevad tehinguid need, kel on seda mingil põhjusel vaja,» kommenteeris Vahter.

Martin Vahteri sõnul praegu hinnad püsivad, sest tegemist on veel tervishoiu-, mitte majanduskriisiga. «Hinnad langevad, aga kindlasti mitte nii drastiliselt kui 2008. aastal,» usub ta.

Vahteri arvates on praegune ja kümnenditagune kriis väga erinevad. Praegu on tema sõnul palju kortereid ostetud omavahenditest ning inimestel pole suurema põhjuseta vaja odavalt müüa. Ka arendajatel pole Vahteri kinnitusel suurt müügisurvet, sest pigem on ehitatud majahaaval ning uued projektid pandi ootele.