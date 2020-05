Diislikütuse aktsiisimäär väheneb 1. maist veerandi võrra

Rahandusminister Martin Helme sõnul on diislikütuse aktsiisilangetusel majandusele oluline turgutav mõju. «Loodame, et aktsiisilangetus jõuab nüüd võimalikult kiirelt ja täies mahus ka tanklatesse – see on kütusemüüjatele võimalus näidata, et sõnadest saavad teod ning kütuse hinnad hakkavad langema,» ütles Helme.

«Majanduse jahtudes aitab see inimestel kokku hoida transpordikuludelt ja laiemalt mõjutab see positiivselt kogu majandust, kuna diisli hind on paljude ettevõtete jaoks oluline tootmissisend,» sõnas minister. «Lisaks ootame, et selle tulemusel väheneb oluliselt tankimine ka väljaspool Eestit ja sinna viidud maksuraha tuleb meile tagasi.»

«Diislikütuse hind vähendab riigis transpordi hinda ka paljudele ettevõtetele, kaasa arvatud bussid. See teeb kas transpordi odavamaks, ettevõtted elujõulisemaks või riigi dotatsiooni väiksemaks,» ütles rahandusminister.

Langetuse tulemusel on diislikütuse aktsiisimäär Eestis sama, mis Leedus ja odavam kui Lätis, kus see on 414 eurot. Kuna Leedus mõjutavad diisli lõpphinda veel mitmed tegurid nagu Eestist erinev biolisandi nõude rakendamine ja kohalik rafineerimistehas, siis Leedu hinnatasemest jääb diislikütuse hind Eestis siiski pisut kõrgemaks, kuid peaks jõudma samale tasemele Lätiga.

Aktsiisilangetuse jaehinda jõudes väheneb eeldatavasti Lätis tankimine oluliselt ning kuigi Leedu tankimine päriselt ei kao, suureneb siiski nii Eesti rahvusvahelise vedaja kui ka Eestit läbiva transiidi siin tankimise majanduslik otstarbekus. Eestis tangib suurema tõenäosusega Soome ja Rootsi suunduv transiit.

Koos diislikütuse määraga langeb ka rida muid kütusemäärasid, mis on diisliga seotud. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär langeb 133 eurolt 100 eurole 1000 liitri kohta ja hind eeldatavasti 4 sendi võrra liitri kohta.

Kerge kütteõli aktsiisimäär langeb 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta analoogselt diislikütusega ja hind eeldatavalt 14,5 eurosendi võrra liitri kohta. Kerge kütteõli tarbimine on Eesti marginaalne. Raske kütteõli aktsiisimäär langeb 559 eurolt 422 eurole 1000 kilogrammi kohta.