Keskpank: euroala majandus kahaneb tänavu 5–12 protsenti

«Me oleme silmitsi majanduse kahanemisega mastaabis ja kiirusel, mis on lähiajaloos pretsedenditu,» ütles Lagarde pressikonverentsil Frankfurdis.

«Et piirangumeetmeid on järkjärgult hakatud tühistama, näevad stsenaariumid ette majandusaktiivsuse taastumist, ehkki selle kiirus ja ulatus on endiselt väga ebakindel,» lausus ta.

Saksamaa teatas samal ajal, et töötute arv kerkis aprillis 2,6 miljonini märtsikuu 2,3 miljonilt. Prantsusmaa teatas aga tehnilise majanduslanguse algusest, pärast kaht järjestikust kahaneva majandusega kvartalit.

EKP nõukogu teatas neljapäeval, et on vajadusel täiesti valmis oma erakorralisi ergutusprogramme suurendama.

Lagarde märkis, et maailm on silmitsi globaalse tervishoiukriisiga ja tähtsaim prioriteet on elude päästmine.