Kruiisiterminali nurgakivitseremoonia oli olukorrale kohaselt tagasihoidlik

Eriolukorra tingimustes olid kruiisiterminali nurgakivitseremooniale kutsutud vaid asjaomased isikud ning üritus toimus tagasihoidlikus vormis, teatas Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht. Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juht Peeter Nõgu nentis, et kuigi eriolukorra tõttu on ehitajal tulnud ehitustööde protsesse üle vaadata tagamaks töötajate turvalisus ja ohutus, on siiski suudetud ehitusgraafikust kinni pidada ning saame täna hoonele ka nurgakivi paigaldada. «Aprilli lõpus algama pidanud kruiisihooaeg on edasi lükkunud ja see annab võimaluse ehitajal töödega jõudsalt edasi minna ning peatselt näeme ka terminalihoonet kerkimas,» ütles Nõgu.