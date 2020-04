Valitsus otsustab Tallinki toetamise järgmisel nädalal

«Otsust ei ole vastu võetud, nii nagu kinnitasime eelmisel nädalal kõikide meetmete kohta käiva üldmääruse: kõik summad, mis on suuremad kui 10 miljonit eurot, tulevad valitsuse lauale,» vastas Helme valitsuse pressikonverentsil küsimusele, kas Tallinki toetamine on otsustatud.

«Täna peaks neile [Tallink Grupp] välja minema KredExi-poolne vastus. Nende tingimustega ma olen tutvunud ja minu hinnangul on need väga mõistlikud, meie jaoks on väga oluline, et sellel laenul on tagatised ja ma ei saa neid avaldada enne, kui oleme selle saatnud Tallinkile,» rääkis Helme.