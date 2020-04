Homme hüüavad laevapasunad üle maailma meretöötajate toetuseks

«Viimase pooleteise kuu jooksul on pea pool Tallink Grupi laevastikust samuti mänginud võtmerolli, tagamaks elutähtsate kaupade veo jätkumise Eesti ja Soome ning Soome ja Rootsi, Eesti ja Rootsi ja ka Eesti ja Saksamaa vahel. Ettevõtte laevad on vedanud ainuüksi viimase paari jooksul, kriisi tipphetkel, üle 60 000 ühiku kaupa, sh toiduaineid, ravimeid, elektroonikat, ehitusmaterjale ja palju muud,» teatas ettevõte pressiteates.

«Tänane kriis on mõne kuuga seadnud meie ette rohkesti erinevaid väljakutseid, aga - nagu alati – on meie laevapere liikmed seljatanud ükshaaval iga meie ees seisva väljakutse ja on oma tööd jätkanud, näidates sealjuures üles imetlusväärset paindlikkust, tõhusust ja professionaalsust. Paljud neist on pidanud olema nädalate kaupa oma peredest raskel ajal eemal, tagamaks, et meie inimesed pääseksid koju ja et meie riigi majandus ei jääks seisma,» ütles Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.