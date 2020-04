Eesti ainus piiritusetehas taasavas tootmise

«Oleme teinud alates märtsist tõsiseid ettevalmistusi Rakveres piirituse tootmise taasavamiseks. Nüüdseks on tehases kõik vajalikud testimised tehtud ja eelmisel nädalal läks tootmine taas lahti,» sõnas ettevõtte juht Sven Ivanov.

Ettevõtte varasemad varud ja aprillis toodetud piiritus läksid Eesti asutuste ja ettevõtete tellimuste täitmiseks.

«Loomulikult kõigepealt tagasime oma varudega selle, et Eesti tervishoius ja ka muudel tegevusaladel kellelgi desinfektsioonivahenditest puudus ei oleks. On ju piiritus ehk etanool selles osas peamine tööstuslik sisend. Eriolukorras oleme müünud ainuüksi Eestis kokku 400 000 liitrit piiritust. Kui tootmise täies mahus käima saame, toodame alates maikuust ligi 450 000 liitirit piiritust kuus. Need mahud lubavad lisaks oma varude taastamisele ja kodumaiste klientide varustamisele alustada ka samm-sammult piirituse ekspordiga,» lisas Ivanov.

Sven Ivanovi sõnul näitab praegune olukord Euroopas selgelt, et eri tüüpi kohalikku tootmist on igal riigil ikkagi endal vaja. «Näiteks Lätis riik keelas piirituse ekspordi, ka Soome ettevõtted sisuliselt ekspordiks piiritust ei müü. Rakveres on praegu Eesti ainuke tööstuslik piiritustehas, mis suudab piisavas mahus etanooli toota ja tagada nii riigi varustamise eriolukorras. Vähetähtis pole ka see, et võtsime Rakvere piiritusetehasesse täiendavalt tööle 10 inimest,» selgitas ettevõtte juht.

Pika ajalooga Rakvere piiritusetehases suleti tootmine 2019. aastal seoses plaaniga kolida käesoleval aastal kogu tootmine maailma ühe pikima ajalooga piirituse- ja viinatootmise paika, Lääne-Virumaale Moele. Õnneks suuremad demonteerimisega seotud tööd ei olnud märtsis veel alanud ning see võimaldas tootmise taaskäivitada. Sven Ivanovi sõnul ei olnud kriisiolukorras tehase taaskäivitamine lihtne.

«Meie kogemus näitas, et tootmiseks vajaliku tehnilise detaili tellimine võib võtta varasemast kordades rohkem aega. Kui varem oleks saanud meile hädavajaliku varuosa Saksamaalt ühe-kahe päevaga, siis nüüd pakuti tarneajaks kolm nädalat. Õnneks leidsime alternatiivse lahenduse, muidu oleks tootmise taaskäivitamine oluliselt veninud. Eks sarnane olukord saab olema käesoleval aastal kõigil neil Eesti ettevõtetel, kes on sunnitud oma tootmise ajutiselt peatama või sulgema,» iseloomustas Sven Ivanov tekkinud olukorda.

Piirituse tootmiseks vajalik tooraine on ettevõttel tagatud. «Meil on Eesti vilja osas sügiseni kohalike tootjatega vajalikud lepingud sõlmitud. Vilja hind on küll üsna krõbe, kuid vähemalt jäävad need summad Eesti maaelu edendama,» lisas Ivanov.

«Elu teeb keerdkäike. Veel aasta alguses olime veendunud, et piirituse tootmine ja müük pole tulevikku vaadates väga perspektiivikas ning plaanisime sel aastal keskenduda eelkõige kvaliteetviina, teiste napsude ja ka käsitööõlle tootmisele ning ekspordile. Nüüd on napsude ja õlle eksport praktiliselt nulli langenud ja siseriiklikult meile oluline Horeca sektor samuti varjusurmas. Samas piirituse ja desovahendite osas tuleb tellimusi rohkem, kui kunagi varem,» sõnas Ivanov.