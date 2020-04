Hiiumaa parvlaevasadamad saavad teise sildumiskoha

Koht on kasutusel oleva kaldarambi kõrval küll olemas, kuid see ei sobinud sildumiseks praegustele laevadele, seetõttu tuli olemasolev ramp rekonstrueerida. Teist rampi on ehitustööde tellija Saarte Liinide juhatuse liikme Jaanus Tamkivi sõnul vaja kindluse mõttes, et seda saaks kasutada eriolukordades, näiteks kui mingil põhjusel on korraga sadamas kaks laeva või kui ilma tõttu ei saa ühte rampidest kasutada. „Tööde eesmärk oli, et laevadel oleks üks sildumiskoht veel,” ütles Tamkivi ajalehele Lääne Elu.