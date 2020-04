Maksuamet: kriisi mõjul võib oodata riigist väljalaenatud raha tagasivoolu

«Põhjusel, et laenamise ja laenude tagastamise tendentsid on kvartalite lõikes erinevad, ei tasu põhjapanevaid järeldusi vaid kvartalipõhistele andmetele tuginedes teha. Arvestades majanduslanguse mõju, võib teises kvartalis oodata suuremat raha tagasivoolu Eestisse,» märkis Lehtis.

Seadusele lisatud maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu- ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega.