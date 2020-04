Eesti tööandjate üleskutse Soome valitsusele: taastage töötajate vaba liikumine kahe maa vahel

Tööandjate sõnul on tervitatav, et kaubavedu Eesti ja Soome vahel on säilinud. «See on Eesti jaoks äärmiselt oluline, kuna meie majandus on suuresti sõltuv just ekspordist ja vabalt toimivatest tarneahelatest. Sellega seoses juhtisime Soome valitsuse tähelepanu töötajate piiriülese liikumise ajutistele piirangutele. See piirang mõjutab kõige enam tööstus-, teenus- ja ehitussektorit,» märgivad tööandjad.

Ühtlasi tuuakse välja, et Eestil on kogemusi töötajate piiriülese liikumisega Lätist. «Statistika näitab, et ettevaatusabinõude kasutamisel ei ole töötajate vaba liikumine suurendanud Covid-19 juhtumeid piirilinnades. Eesti on sarnaselt Soomega järginud kõiki piirangute mõõtmisi ja Covid-19 juhtude tase langeb.»

«Selle positiivse näite pinnalt tegime Soomele ettepaneku kaaluda piiriületuse piirangute leevendamist ning töötajate vaba liikumise võimaldamist Eesti ja Soome vahel,» teatab keskliit.

Pöördumises rõhutatakse, et Soome on Eesti jaoks üks olulisemaid majanduspartnereid. «Lisaks kaupadele liiguvad spetsialistid ka Soome ja Eesti vahel ning turismisektor, mida Covid-19 viirus kõige enam mõjutab, sõltub suuresti Soome turistidest. Kuna riigid liiguvad väljumiskavade suunas, oleksime tänulikud, kui lubasite laevafirmadel võimalikult kiiresti uuesti tegutseda. Laevafirmad ja turismisektor on valmis järgima äärmiselt rangeid hügieeninõudeid ja piirama laevade hõivatust ning on riskide minimeerimiseks valmis pidama läbirääkimisi täiendavate nõuete osas reisijate ja turistide jaoks,» kinnitavad Eesti tööandjad.