USA autohiid eeldab teises kvartalis 5-miljardilist kahjumit

General Motorsi järel USA suuruselt teine autotootja Ford teatas aprilli alguses, et nende esimese kvartali tegevuskahjum oli 632 miljonit dollarit ja puhaskahjum 2 miljardit dollarit. Võrdluseks: eelmise aasta esimese kvartali puhaskasum oli 1,1 miljardit ja 2018. aastal 1,7 miljardit dollarit. Nüüd vahendas Reuters , et firma finantsjuhi Tim Stone'i hinnangul võib teise kvartali kogukahjuks tulla suurusjärgus 5 miljardit dollarit (üle 4,6 miljardi euro).

Fordi turuväärtuseks hinnatakse hetkel 20,6 miljardit dollarit, mis on vähem kui eelmise reede seisuga firma omanduses olnud 35 miljardit. Valitseb ebakindlus selle üle, kuna koroonapandeemiast räsitud ettevõte taas kasumlikuks pöörab. Fordi finantsjuhi Tim Stone'i hinnangul piisaks sellest 35 miljardist siiski, et edukalt aasta lõpuni vastu pidada ka juhul, kui ei toodetaks ühtegi uut masinat.

Alates märtsi teisest poolest on USA autotööstuse tehased kinni, kuigi riigi presidendi Donald Trumpi eesmärk on need esimesel võimalusel taas töötama saada. Tim Stone ei osanud aga öelda, kuna see võiks täpselt juhtuda. «Kohe, kui see on tehtav,» resümeeris ta.