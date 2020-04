Avati piletimüük Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevareisidele kuni 3. jaanuarini 2021

TS Laevad on omalt poolt teinud ettevalmistused, et parvlaevaliiklus oleks nii reisijatele kui ka laevade meeskonnaliikmetele ohutu ja turvaline. Kõikidel reisijatel on võimalik soetada kontaktivabalt pilet praamid.ee e-teenindusest, laevadele on paigutatud desinfitseerimisvahendeid, tihendatud on erinevate pindade ja ruumide koristamist. Laeva reisijate salongid on hetkel suletud ja TS Laevad palub inimestel veel esialgu jääda sõidukitesse, kuid käimas on juba ka ettevalmistused laeva salongide peatseks avamiseks reisijatele.