Finnairi ennustus: päevane kahjum saab olema kaks miljonit eurot

Soome lennufirma Finnair edastas, et nende esimese kvartali käive langes aasta varasemaga võrreldes 16% (668,2 miljonilt eurolt 561,2 miljonile eurole). Lendajate arv vähenes 15,6%, 3,1 miljonilt 2,7 miljonile reisijale.

Lennufirma usub, et lennuliiklus võib vaikselt taastuma hakata alates juulist, kuid kinnitab samas, et taastumise tempot on hetkel võimatu ennustada. Ettevõtte esimese kvartali kahjum oli 91,1 miljonit eurot.