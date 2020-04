Ungari odavlennufirma avab Tallinnast kaks uut liini

«Tegemist on suurepärase uudisega tänastes oludes, mis näitab, et lennufirmad soovivad liinidele tagasi tulla ja usuvad Eesti turu taastumisse. Ukraina on suur ja kasvav turg ning uued sihtkohad avavad meile äris ning turismis täiendavaid võimalusi. Loomulikult tuleb uusi liine avades silmas pidada eriolukordade lõpetamisi, riigipiiride avamist ja riikide soovitusi reisimiseks, aga jää on hakanud liikuma ning me usume lendude järkjärgulisse taastumisse,» rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Tallinna Lennujaama liiniarenduse meeskord teeb igapäevaselt koostööd lennufirmade ja ministeeriumitega, et lennuliiklust esimesel võimalusel taastama hakata. Lennuliikluse taastamist vaadatakse kahe etapina. «Esimeses järgus on oluline taastada majandusele olulised ühendused, et saada Euroopa oluliste ärikeskustega otseliinid uuesti tööle ning pakkuda võimalusi ka mugavateks ümberistumisteks. Teine etapp on seotud puhkusereisi sihtkohtade taastamisega, et pakkuda inimestele võimalusi reisida ning aidata sellega kaasa ka meie majutus- ja toitlustusasutuste tõusule. Täna usume, et taastumine ei saa olema kiire ja me jõuame 2019. aasta mahtudeni alles 2022. aastal,» lisas Pärgmäe.