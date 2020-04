Kinoketi omanik: võlad ja kahjum kuhjuvad, taasavamine võib pikale venida

Tolstaya rääkis Delavõje Vedomostile, et Cinamoni kinoketi seis on hetkel nagu igal teiselgi suletud äril: üritatakse võtmetöötajaid alles hoida, kuid kahjum ja võlad kuhjuvad. Kui sotsiaalse distantseerumise normid kujunevad ka eriolukorra lõppedes rangeks, võib see tekitada kinoketi jaoks situatsiooni, mispuhul pole äriliselt mõttekas tegevust taasalustada. Eesmärk on aga siiski ellu jääda.