SEB Eesti üksuse kasum vähenes 7%

Klientide laenud suurenesid samal ajal 5,3 miljardilt 5,8 miljardi euroni ehk 8,9 protsenti. Hoiuste kasvu vedasid just majapidamised, laenukasvu panustasid aga majapidamised ja ettevõtted võrdselt.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Pariku sõnul hakkab koroonaviiruse mõju sügavus ning ulatus ilmnema alles järgnevates kvartalites. Ta lisas, et SEB on koos teiste pankadega töötanud välja plaani, kuidas omaltpoolt kaasa aidata majanduse taaskäivitamisele, mille juures on oluline roll maksepuhkustel ning finantseerimise pakkumise võimekusel.