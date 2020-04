Euroopa tahab maksuparadiiside kasutajad kuivale jätta

Bloomberg kirjutab, et Prantsusmaa, Poola ja Taani kavatsevad arvata riigiabi saajate nimekirjast välja kõik ettevõtted, kes on registreeritud mõnda Euroopa Liidu nn mittekooperatiivsesse maksujurisdiktsooniga riikide nimekirja ehk rahvasuus tuntud maksuparadiisi . Taani kutsus üles algatusega liituma ka teisi riike ning vähemalt Austria ja Rootsi on seda ideed ka kaalumas, kirjutab leht. Politico.eu andmetel on sarnaseid meetmeid kaalumas ka Itaalia ning Belgia.

Mitte kõik pole selliste arvamustega päri: «Pandeemiat kasutatakse selgelt ära selleks, et teha seda, mida alati on tahetud teha. See [maksuparadiiside kasutajatele riigiabi keelamine – toim.] on täiesti vale lähenemine. Kui on struktuure, mis kasutavad maksuparadiise, mille kohta me arvame, et need on ebaõiglased, siis me peaksime need lihtsalt sulgema, aga me ei peaks ettevõtetele [riigi]abi keelama,» ütles Clifford Chance LLP maksuadvokaat Dan Neidle.