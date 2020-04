Paadiomanikud ärevuses: kas kriisikevad käivitas paadimootorite varguste laine?

Üks varguse ohvriks langenud paadiomanik märkis, et viimati varastati tema ettevõttelt paadimootor eelmise majanduskriisi ajal. «Ühiskond on hüsteeriliseks muutunud ja igasugused jamad hakkavad toimuma,» märkis kannatanu, kelle mootor viidi minema kinnisele territooriumile pargitud järelhaagisel seisnud veesõiduki küljest.

Paadimootorite müügi ja hooldusega tegelevad ettevõtted soovitavad mitte osta teadmata päritolu või mittekomplektseid paadimootoreid, kuna nii soodustatakse mootorite varastamist. OÜ Kalastuspood tegevjuht Taavi Salumets ütles, et kuna Eestis ja ka näiteks Leedus ei ole veesõiduki arvele võtmisel mootori seerianumbri registreerimine kohustuslik, võib see hinnatundlikumatel klientidel tekitada kiusatuse soetada poest ilma jõuallikata paat ning osta dokumentideta mootor mustalt turult või ajalehekuulutuse peale.

Sellist käitumist Salumets siiski ei soovita. Varastatud mootorid on reeglina paatide küljest ära võetud kiirustades ja lohakalt, mistõttu neil võib puududa olulisi detaile või on mõni süsteem viga saanud. Kuigi tänapäeval saab kõike internetist tellida, võib sellise mittekomplektse mootori paigaldamine ja korralikult käima saamine osutuda kulukamaks kui odava ostuga saavutatud hinnavõit, juhtis Salumets tähelepanu ja tõi näiteks, et kui mootori eemaldamisel on juhtmed läbi lõigatud, võib nende parandamine ja uue juhtpuldiga ühendamine olla keeruline ülesanne, mis nõuab spetsialisti oskusi.