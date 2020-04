Segadus õppesõiduga tekitab autokoolide vahel ebavõrdsust

Autokooli Autosõit juht Indrek Madar pöördus eriolukorra juhi, haridus- ja teadusministri, majandus- ja taristuministri ning planeerimisgrupi juhi poole avaldusega, milles palub leevendada sõiduõppele eriolukorras kehtestatud piiranguid. Valitsuse piirangute leevendamise kavas on sõiduõppe võimaldamist küll mainitud, kuid konkreetset kuupäeva ei ole. Samas on paljudel autokoolide õpilastel õppesõidu keelu tõttu juhiloa koolitus lõpuni läbimata. Madarile teadaolevalt aga õppesõitu siiski tehakse ning ta leiab, et võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes võiks õppesõidu korraldamist lubada ka autokoolides.