Kodus püsimine on pannud inimesed remonti tegema

Pangajuhi sõnul on see, et kinnisvarahinnad langema hakkavad, juba kindel, kuid küsimus on languse ulatuses. Rohkem korrast ära pinnad kaotavad hinnas kiiremini ja rohkem. «Seepärast on täna kaval kinnisvarale veidi lisandväärtust anda, et see oma hinda vähemalt säilitaks – sõltuvalt remondi ulatusest võib olla võimalik ka väärtuse suurendamine,» lausus Jonna Pechter. «Rääkimata sellest, et ka endal on kodus palju mõnusam aega veeta, kui kõik on korras.»