Valitsus kiitis heaks majanduskriisi leevendamise määrused

Samuti kiitis valitsus heaks toetuste andmise ja kasutamise üldtingimused, mida tuleb järgida nii valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirja kehtestamisel kui ka juhul, kui toetusmeede viiakse ellu halduslepinguga.

Toetusmeetme rakendamise üldtingimused tuli kehtestada, et avaliku raha kasutamine ja eraldamine oleks selge, läbipaistev ja võrdsetel alustel ning avalikkusele arusaadav. Samuti peab olema kindel, et vahendeid kasutatakse just COVID-19 lisaeelarvega ette nähtud eesmärgil ja ulatuses. Et toetuse taotlemine ja eraldamine oleks läbipaistev, avalikustatakse juriidilisest isikust toetuse saajad.

Toetuste andmisel tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtet, mille alusel peab meede olema kättesaadav kõikidele samadele tingimustele vastavatele isikutele kuni vahendite ammendumiseni.

Üldtingimustes sätestatakse ka riigiabi reeglite järgimise kohustus, mis arvestab, et kriisi tõttu on Euroopa Liidus lubatud leebemad tingimused riigiabi ajutise raamistikuga, kuid enne riigiabi andmist on vaja Euroopa Komisjoni luba.

COVID-19 kriisis saab riik aidata isikuid, kes on olnud maksukuulekad. Seetõttu makstakse toetust üksnes juhul, kui taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. aasta 12. märtsi või on need ajatatud. Samuti ei tohi taotlejal olla tähtpäevaks esitamata maksudeklaratsioone ega majandusaasta aruanded.

Valitsuses said heakskiidu järgmised ministrite määruse eelnõud:

1) haridus- ja teadusministri määrus «COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas»,

2) kultuuriministri määrus «COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale»,

3) kultuuriministri määrus «Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 «Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord» muutmine»,

4) maaeluministri määrus «Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 "Põllumajandustootja asendamise toetus" muutmine»,

5) rahvastikuministri määrus "COVid-19 eriolukorras usuliste ühenduste majanduslike raskuste leevendamise toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord",

6) riigihalduse ministri määrus «COVid-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord»

7) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus «COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus»,

8) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus «Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus»,

9) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus «Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme tingimused ja kord»,

10) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus «Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord».