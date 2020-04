Suurtehing kriisi ajal: Selver ostab Comarketi kaupluseketid

«Oleme läbi aastate Selveri kauplusevõrku ja turuosa orgaaniliselt kasvatanud, otsides samal ajal aktiivselt võimalust kiiremaks arenguhüppeks. Nüüd on see realiseerumas ja mul on siiralt hea meel, et selle tulemusena saame grupiga liita tugeva turupositsiooni ja meid sobivalt täiendava kaupluste võrguga ettevõtte,» lisas ta.

Kaupluste ostmine ei hõlma ABC Grupi omanduses olevaid teisi ettevõtteid ja selle jõustumiseks on vajalik konkurentsiameti kinnitus. ABC Grupi nõukogu esimehe Mart Vipsi sõnul on sündiv tehing oluline areng toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturul tervikuna.

«Eesti väiksuse juures on toidukaubandusettevõttel vaja piisavat jõudu, et tagada kliendile head kaubavalikut mõistliku hinnaga. Huvi meie kaubandusketi vastu on viimastel aastatel olnud arvestatav, kuid rahuldava tulemuseni nii tulevase omaniku kui ka tingimuste osas jõudsime alles nüüd Selveriga. Mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele sarnaseid väärtusi jagava partneriga,» ütles Mart Vips.