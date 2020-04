Nafta hind taas sügavas languses

Täna pärastlõunal oli USA sordi WTI barreli hind langenud 16% 14,2 dollari tasemele. Brenti sort pidas paremini vastu ja odavnes 3% 20,77 dollari tasemeni. Õhtuks langus süvenes: WTI barreli hind kukkus 27,7% 12,2 dollarile, Brenti sort aga 8,6% 19,6 dollarile.

Nafta hinna languse taga on jätkuvalt surve maailmamajandusele: senikaua, kuni piltlikult öeldes lennukid ei lenda, tehased seisavad ja inimesed karantiinis istuvad, on nõudlus nafta järele oluliselt väiksem kui muidu.

Mis saab nafta hinnast? «Juhul, kui V-kujulist majanduse taastumist [kiire ja järsk langus, millele järgneb sama kiire ja järsk tõus - toim.] käesoleva aasta teises pooles ei toimu – ja see pole miski, mida me prognoosida julgeks –, jääb nafta hind madalaks veel märkimisväärselt pikaks ajaks,» nentis Singapuri DBSi panga peaökonoom Taimur Baig CNBCle.

Naftakontsernid raske valku ees

Naftasait oilprice.com kirjutab, et naftafirmad on tänavu kevadel raske valiku ees: kas tõmmata dividendi väiksemaks või oma tegevust koomale. Norra naftafirma Equinor (endine Statoil) vähendas juba dividendi tubli 67%. ExxonMobil ja Royal Dutch Shell on miljardite dollarite eest värskeid laene võtnud. Itaalia naftakontsern Eni teatas möödunud nädalal, et esimese kvartali kasum langes tervelt 94% - ja seda hoolimata asjaolust, et firma tõmbas kulusid proaktiivselt 30% koomale. Eni juht ei välistanud otseselt ka dividendikärbet.

Bloombergi andmetel kaotas naftasektoris ainuüksi märtsikuus töö 51 000 inimest. Naftastatistikat koondav USA Energiaagentuur nentis oma aprillikuu prognoosis, et naftaturu väljavaade on - ja jääb veel mõneks ajaks - ebaselgeks. Senikaua, kuni maailm koroonaviirusega seotud liikumispiirangutest ei vabane, võib julgelt ennustada naftanõudluse langust. Lühiajaliselt on aga oodata naftamahutite edasist täitumist.