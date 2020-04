USA firmade väljavaade on halvim alates finantskriisist

Pole selge, millal nende ärikeskkond paraneda võib. Umbes 30 protsenti vastanutest ütles, et see võtab kolm kuni kuus kuud, teised ootavad paranemist viie kuni kaheksa nädala jooksul, selgub äriökonoomika liidu NABE kvartaliuuringust.

«Vastanud teatasid, et läinud kvartal oli halvim alates globaalsest rahanduskriisist käibe, kasumimarginaali, hindade ja kapitalikulutuste mõttes,» ütles uuringu juht Megan Greene.

NABE uuring, mis hõlmas 107 äriökonomisti kõigist tööstustest, näitas, et 86 protsenti vastanutest ootavad sel aastal majanduse kahanemist. Kolm neljandikku ütles, et lühiajaline väljavaade on praegu halvem kui märtsis.