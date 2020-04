Eestis on juba ligi 50 000 töötut

Eilse seisuga oli Eesti Töötukassas töötuna arvel 47 889 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,4 protsenti. Töötute arv on nädalaga kasvanud 3 protsenti, kuine kasv on 20 protsenti.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra. Lõppenud nädalal võeti töötuna arvele 1766 inimest. Võrdluseks, ülemöödunud nädalal tuli juurde 2501 uut töötut. Väikest viisi rekordit märgib seegi, et varasematel eriolukorra nädalatel pole uute registreeritud töötute arv jäänud alla 2000.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30 protsenti olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga samal tasemel.

Töötuse määr on praegu kõrgeim Ida-Virumaal, kus see on 12,9 protsenti ja madalaim Hiiumaal, kus see on 4,4 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 3 asutust (nädal varem 5), kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 84 töötajat (nädal varem 153 töötajat).

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 529 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 1468 inimesele. Kokku on kolme nädala jooksul avalduse esitanud 6158 asutust, kes on taotlenud hüvitist 32 209-le inimesele. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 26 047 650 eurot.