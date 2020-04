Puust ja punaseks: kes saavad pangast maksepuhkust?

Postimees toob välja olulisemad tingimused, mis maksepuhkuse saamiseks peavad täidetud olema:

Maksepuhkust saab enne 2020. aasta 12. märtsi sõlmitud lepingutele.

Maksepuhkuse periood kehtib 27. aprillist kuni 30. juunini. See tähendab, et klient peab avalduse maksepuhkuseks esitama enne 30. juunit 2020.

Maksepuhkust saavad ainult need kliendid, kel ei olnud varem makseraskusi.

Pank ei anna maksepuhkust, kui leiab, et selle andmine pole majanduslikult põhjendatud. See tähendab, et enne eriolukorra kehtestamist esinesid kliendil ületamatud finantsraskused.

Maksegraafikut muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikus.

Riigi tagatise kasutamist ei loeta laenulepingu muutmiseks.

Intressi saab ikkagi tõsta?

Pangad on varem öelnud, et maksepuhkuste andmise ajal nad muid tingimusi laenutingimusi ei muuda. Intresse tuleb küll edasi tasuda, aga nende suurust ei muudeta. Vähemalt nii on avalikus retoorikas kõlama jäänud.

Seda kinnitab ka pangaliidu dokument, mis ütleb, et maksepuhkuse ajal ei tohiks muuta muid laenutingimusi, eeskätt intressimäära, välja arvatud juhul, kui muudatuse eesmärk on vältida laenukahjumit, mis pangal võib tekkida. See tähendab, et sisuliselt on pangal õigus endiselt intresse korrigeerida.

Maksepuhkused inimestele

Eluasemelaenu võtjad saavad küsida põhiosa maksetele puhkust kuni 12 kuuks. Klient võib maksepuhkust enne 30. juunit veel aasta võrra pikendada.

Tarbimislaene võtjad saavad maksepuhkust kuni pooleks aastaks. Ka seda saab pikendada kuue kuu võrra.

Maksepuhkused ettevõtjatele

Maksepuhkust saavad ettevõtted, kel esineb eriolukorra tõttu lühiajalisi likviidsusprobleeme ja kel polnud enne 12. märtsi olulisi probleeme maksete tasumisel.

Ettevõtja peab olema möödunud aasta lõpu seisuga positiivne omakapital. Veel märgitakse, et ettevõte peab põhjendama, miks tal maksepuhkust vaja on ja kuidas see aitab tal lühiajalised probleemid seljatada.