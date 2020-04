Hotellijuht: siseturismi ootab väga hea suvi

Nõgu lisas, et eestlased otsivad masside vältimiseks suurte spaahotellide kõrval üles ka väiksemad kohad ja turismitalud. «Tallinna ümbruses on selgelt näha, et näiteks loodusturism juba on tõeliselt aktiivne,» ütles Mainori õppejõud.