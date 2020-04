Venemaa peatas 1. juulini teravilja ekspordi

Venemaa valitsus kehtestas aprili algul teraviljale kuni juuni lõpuni ekspordikvoodid, kuid pühapäevase seisuga on need täielikult ammendatud, märkis ministeerium.

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on manitsenud riike ekspordipiiranguid mitte kehtestama, sest need võivad häirida globaalset toidutarnet koroonakriisi ajal.