Richard Branson tahab Virgini lennufirma maha müüa

Just kauglendudele keskenduvat Virgin Atlanticut ähvardab kriisi tõttu maksejõuetus, eriti kuna 2012. aastal ettevõttest 49% omandanud USA lennufirma Delta on eriolukorras käed ülesse tõstnud ning öelnud, et seoses enda finantsraskustega ei ole nad Virgin Atlanticusse uut raha investeerimas. Seetõttu on Branson suunanud sihid teiste erainvestorite poole, lootuses et mai lõpuks on nimekas lennufirma endale uue omaniku leidnud ning pankrotistumist vältinud. Kuniks mingit diili paigas pole, jätkab Branson lennufirma rahastamist ning kui mai lõpuks pole erainvestorit leitud, ei ole ka välistatud, et üritatakse siiski Ühendkuningriigi valitsusega mingi kompromiss leida, kuna Virgini esindaja ja Telegraphi sõnul kõnelused kahe osapoole vahel jätkuvad.