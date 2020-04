Jahtklubides valmistutakse hooajaks eriolukorra reegleid järgides

Suur osa paatide juures tehtavatest kevadtöödest on nii tolmused, et maskide ja kaitseriietuse kasutamine on olnud tavapärane ka varasematel aastatel. Eriolukorra tõttu on lisandunud veel 2 + 2 nõude täitmine. Klubiülemad kinnitasid, et tänavu on ära jäänud ka muidu sadamates toimuv seltskondlik suhtlus ning iga paadiomanik nokitseb oma aluse juures. Jahtide vette tõstmiseks on koostatud graafik, et kraana juures ei oleks korraga rohkem inimesi kui hädavajalik.