Probleem USA õlletööstuses: kümnetes miljonites liitrites vaadiõlut on liisumas

The Wall Street Journal (WSJ) kirjutab, kuidas koroonaviiruse pandeemia tabas USAd täpselt kahe suure pidustuspüha, Püha Patricu päeva (Saint Patrick's Day) ja märtsihulluseks tituleeritud USA korvpalli üliõpilasliiga NCAA turniiri eel, mistõttu on nüüd erinevad kontserdisaalid, staadiumid, restoranid ja baarid täidetud vaadiõllega, mida ei saa keegi tarbida.

Üldiste hinnangute kohaselt säilitab pastöriseeritud vaadiõlu oma värskuse ajavahemikus kaks kuni kuus kuud.

1938. aastal asutatud USA õlle jaemüüjate ühingu (NBWA) tegevdiretor Craig Purser sõnas, et praegusele võrreldavat olukorda pole nad kunagi varem näinud, kus elu on põhimõtteliselt külmutatud olekus. Organisatsiooni hinnangul on ainuüksi märtsikuust erinevates asutustes suurusjärgus 10 miljonit gallonit (üle 37 miljoni liitri) õlle vaikselt liisumas, ning hulgiladudes ja pruulikodades olev õlu ei liigu sealt hetkeoludes samuti välja. NBWA hinnangul võib müümata ja oma parim enne aega kaotav õlu USA õlletööstusele maksma minna ligikaudu miljard dollarit.

Pruulijate ning vaadiomanike jaoks on samuti oluline tagasi saada vaadid ise, kuna nende väärtus on üle 100 dollari vaadi kohta ning praegustel majanduslikult rasketel aegadel on tegemist hinnalise varaga.

Lisaküsimuseks on, et kes lõpuks maksab kasutamata õlle eest. Guinessi tootja Diageo , Budweiserite tootja Anheuser Busch Inbev ja Modelo omanikfirma Constellation Brands on näiteks juba teada andnud, et nad kavatsevad erinevates asutustes müümata jäänud õlle kulud katta koos oma levitajate ja hulgifirmadest koostööpartneritega, et vähendada baaridele ja restoranidele osaks saanud finantskoormust, vahendas WSJ. Paljude söögi- ja joogikohtade sulgemist on nagunii oodata ja USA pruulijate ühingu juhi Bob Pease sõnul on paljude väikepruulijate jaoks just see sektor (mitte jaekaubandus), kuhu enim tarnitakse.

UKs probleem veelgi suurem

Kui ülemaailmse alkoholituru uuringufirma IWSR andmetel tarbitakse USAs u 20% kogu õlletoodangust pubides, restoranides ja baarides, siis UKs on see protsent lasua 49. Hinnanguliselt 50 miljonit pinti (28 ja pool miljonit liitrit) õlle võib UKs raisku minna.

Paljudes UK baarides ja pubides pakutakse nn cask ale'i, mis on traditsiooniline filtreerimata ja pastöriseerimata õlu, mida serveeritakse otse vaadist, kuid mille säilivusaeg on võrreldes pastöriseeritud vaadiõllega loomulikult tublisti madalam. Avamisel kõigest paar päeva. Taoline õlu on nüüd erinevates baarides liikumispiirangute tõttu eriti kärmelt mahakandmisele minemas.

Mida tehakse aegunud õllega?

Aegumise puhul pole ainult küsimuseks rahaline pool, vaid mida teha ka oma väärtuse kaotanud toodanguga. Praeguses olukorras on ärakallamise alternatiivina üks populaarsemaid variante saata aegunud õlle destilleerimistehastesse, et sellest saaks desovahendit teha. Samuti on variant aegunud õllest etanool ekstraheerida ning seda bensiinilisandina edasi müüa, nagu tegevat Boston Beer Company.