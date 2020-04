Hollandi ja Prantsusmaa suurfirmad saavad valitsustelt kopsakaid laene

Saksa lennufirma Lufthansa teatas näiteks neljapäeval, et peab läbirääkimisi koduriikide valitsustega seoses ettevõtte samuti 1,2 miljardi euro suuruse kvartalikahjumiga. Kontserni juhtkond on veendunud, et läbirääkimised Saksamaa, Šveitsi, Belgia ja Austria valitsustega saavad eduka lõpu. Hetkel on firmal endasõnutsi suurusjärgus 4,4 miljardit likviidseid vahendeid, kuid oodata on selle summa kiiret kukkumist seoses ärajäänud lendude ja tagasimaksetega.