Riik hakkab toetama kaubanduskeskuste rentnikke, kui seda teevad ka kaubanduskeskused ise

Toetus puudutab just kaubanduskeskuste rentnikke, kuna nemad olid otseselt puudutatud valitsuse otsusest, mis kohustas neil äri sulgema. Soodustus on mõeldud selle aja leevendamiseks, mil rentnik ei saanud ajutise sulgemise tõttu oma tegevust jätkata, edastas rahandusminsiteeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Sigrid Laev.

«Eriolukorra tõttu sattus kaubandussektor tõsise majandusliku löögi alla, kuid samas olid piirangud hädavajalikud kriisi peatamiseks,» ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel. «Suurem osa müügipindadest on kaubanduskeskustes olnud suletud ja see on kohati kaasa toonud kuni 90 protsendilise käibe kukkumise. Leidsime, et riik peaks aitama seda kaotust osaliselt kanda,» lisas ta.

Suur osa kaubandusettevõtetest asub rendipinnal ning kuigi käive on kadunud, tuleb jätkata rendimaksete tasumist. See on Helme sõnul ettevõtetele suur rahaline kulu, millest vabanemine ei ole kõigi jaoks kiirkorras võimalik.

Valitsus toetas Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekut, mille järgi jagatakse kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suure osa, kuid mitte rohkem kui 25%.

See tähendab, et kui rendile andja teeb 25% rendisoodustust, siis riik kompenseerib rentnikule veel täiendavalt 25% rendist ja rentniku lõplikuks kuluks kujuneb 50% algsest rendist. Kui rendile andja teeb 50% soodustuse, siis rakendub riikliku toetuse maksimummäär ja riik kompenseerib rentnikule 25% ning rentniku lõplikuks kuluks kujuneb 25%.

Oluline on, et toetuse meede rakendub ainult juhul, kui soodustuse teeb ka rendile andja ehk kaubanduskeskus.