Aina enam riike tahab, et Google ja Facebook maksaksid kohalikule meediale

Varadkar sõnas, et firmad nagu Google, Facebook ja Twitter lasevad liugu teiste inimete kulude peal ning seda peaks Iirimaa uus valitsus, mis on hetkel moodustamisel, kindlasti uurima.

Sel nädalal tuli uudis, et Austraalia valitsus kavatseb alustada Google ja Facebooki survestamisega, et nood maksaksid uudiste tootjatele nendelt saadud sisu eest. Sammu eesmärk on kaitsta kriisiajal raskesse olukorda sattunud kohalikku meediat. Austraalias avaldatakse uus reeglistik juulis ning selle kohaselt tuleb Facebookil ja Googlel tasuda Austraalia meediafirmadele nende toodetud uudis- ja muu sisu eest.

Sarnast käitumist soovib ka Prantsusmaa, kelle kohalik konkurentsiamet on samuti käskinud Googlel kohaliku meedia esindajatega järgmise kolme kuu jooksul läbirääkimistesse asuda, et korvata neile toodetud sisu kajastamine oma otsingumootoris.

Väljaande TechCrunch andmetel edastas neile Google uudisteprogrammi asepresident Richard Gingras, et alates ajast (2019. oktoorber), mil Prantsusmaa võttis vastu Euroopa Parlamendi direktiivi autoriõiguste kohta ühtsel digitaalsel turul, on Google erinevate kohalike väljaannetega läbirääkimisi juba pidanud, suurendamaks oma toetust.

Google hoiab otsinguturul domineerivat positsiooni: otsingumootorina kasutas just Googlet selle aasta märtsis Statcounteri andmetel Euroopas 93%, Austraalias 94,5% internetikasutajatest. Mobiilse otsingumootorina on Google positsioon veel domineerivam: Austraalias on see 98% ja Euroopas 97%