Valitsuskabinet kiitis heaks lisaeelarvega seotud kriisimeetmed

​Elamumajanduse valdkonna meetmed:

Eesmärk on leevendada kriisi mõju ehitussektorile, et olukord ehitusturul saaks hakata stabiliseeruma. Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka teisi sektoreid mõõnast välja, mistõttu peab töö ehitusobjektidel esimesel võimalusel taastuma.

Sihtrühm: Otsene sihtrühm on korteriühistud, väikeelamute omanikud ja kohalikud omavalitsused, kelle tellimuste kaudu läheb raha ehitusfirmadele, ehituskonsultatsiooniettevõtetele, logistikafirmadele, ehitusmaterjalide tootjatele ja teistele ehitusega seotud ettevõtetele.

Meetme kogumaht on 105 miljonit eurot, mida hakatakse rakendama SA KredExi kaudu . Summa jaguneb järgnevalt:

73 miljonit korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks

22 miljonit korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks

5 miljonit lammutustoetuseks

5 miljonit eluasemekäenduste pakkumiseks.

COVID-19 toetusmeede riigiosaluste omandamiseks:

Eesmärk on pakkuda majanduslikku kahju kannatanud ettevõtetele tuge, andes kriisiperioodist väljumiseks vajalikku lisakapitali ning võimaldades hiljem ettevõtetel osalused tagasi osta.

Sihtrühm: riigile olulist majanduslikku mõju omavad ettevõtted, suurimad tööjõumakse maksvad eksportijad.

Meetme kogumaht: toetuse rakendaja on KredExi tütarettevõte SmartCap ning eraldatav summa 300 miljonit eurot. Toetuse saaja otsustab valitsus iga kord eraldi.

Täiendavalt on majanduse turgutamiseks ette nähtud ka Kredex-i poolsed ettevõtluslaenud ja laenukäendused.

Viimane miil:

Eesmärk on toetada sideettevõtjaid kestliku sidevõrgu rajamisel. Samuti on ette nähtud lõpptarbija toetus kiire internetiga liitumisel.

Sihtrühm: toetust saab ettevõte, kes rajab ja hiljem opereerib rajatavat juurdepääsuvõrku alal, kus täna kiiret internetti ei ole ning ei tuleks lähima kolme aasta jooksul. Lõpptarbija toetust saavad ettevõtted või inimesed, kes ühinevad uue taristuga.

Meetme kogumaht: 15 miljonit eurot.

Meetme rakendamiseks mõeldud ministri määrus on plaanitud välja töötada juunis.

KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE SUUNATUD TOETUSED

KOV-ide tulubaasi stabiliseerimise toetus:

Eesmärk on kompenseerida kriisi mõjul ära langenud tulusid kohalikele omavalitsustele ning hüvitada erakorralisi kulusid. Näiteks on vähenenud KOV-ide sissetulekud tulumaksust, oluliselt vähenenud lasteaedade kohatasude maksmine jne. Samas on tekkinud kulutused desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite soetamiseks ja suurenenud sotsiaalkulud.

Toetuse maht on 30 miljonit eurot.

Kohalikele omavalitsustele eraldatav investeeringutoetus

Eesmärk on turgutada investeeringutega majanduslangust. Kohalik omavalitsus võib toetuse vahendeid kasutada uuteks investeeringuteks, remondikuludeks, lammutuskuludeks ja seonduvaks.

Toetuse maht: 70 miljonit eurot.

Kohaliku teehoiu toetus

Eesmärk on leevendada majanduslanguse mõjusid ning parandada kohalikke teid.

Toetuse maht: 30 miljonit eurot.

USULISTELE ÜHENDUSTELE SUUNATUD TOETUSED

Eesmärk on toetada usulisi ühendusi, kelle tegevus on kriisi ajal tugevasti häiritud, kuid kes jätkavad inimestele nii hinge- kui sotsiaalabi osutamist. Eriolukorra piirangutest lähtuvalt on usuliste ühenduste tegevus ja omatulu teenimine oluliselt piiratud. Samal ajal on aga suurenenud inimeste pöördumine kirikute poole.

Sihtrühm: usulised ühendused.