Lennusadamas algas jahtide kevadine vette tõstmine

Täna ja homme on Lennusadamas selle hooaja esimesed jahtide vette tõstmise päevad. Lennusadama juht Lauri Väinsalu kinnitas, et vette pandi 25 hobialust, peamiselt purjekad ning homme on kavas tõsta vette 20 paati.

Peamine eriolukorrast tingitud muudatus on, et piiri ületamiseks peab kaasas olema dokument ning piiriületus tuleb PPA-s registreerida. Samuti on keelatud sildumine ja randumine Lääne-Eesti saartel. Hädavajaduseta ei soovitata minna ka Põhja-Eesti saartele. Piiri ületamisel peab arvestama, et naaberriik Soome ei luba väikelaevu riiki sisse ning Eestisse naasmisel peab olema valmis põhjendama, kus ja miks vahepeal käidi ning arvestama karantiini jäämise võimalusega.