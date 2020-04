Tellijale

2017. aasta märtsis avatud Juure asutajate eesmärk oli tõusta Eesti parimaks restoraniks, tuues au sisse Eesti looduse varjatud aarded läbi tipptasemel kokakunsti. Aastatel 2017 ja 2019 saidki nad Silverspooni konkursil parima Eesti köögi auhinna. Koroonakriis on aga andnud Juure pihta ränga löögi.

«Eriolukord lõpeb küll peagi ära, aga mis ajal klient restorani käimas hoidmiseks vajalikus mahus tagasi tuleb? Millal ja millises mahus turistid Eestis käima hakkavad? Kui kaua võtab aega äriklientide taastumine? Me ei tea seda,» rääkis restorani üks asutaja ja omanik Heili Politanov. «Mina tunnen, et sel aastal olukord veel ei taastu. Võib olla aasta lõpus või järgmisel aastal on näha paranemist.»